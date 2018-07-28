Türkoğlu’nda Kuran kursu öğrencilerine yüzme eğitimi verilecek

Başkan Okumuş, Ulu Cami, Fatih Sultan Mehmet Han Cami ve Göçmenler Cami’nde din eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Okumuş, gelecek neslin kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim gören çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi de verileceğini söyleyen Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Yazla birlikte güzel ülkemizde camilerimiz çocuklarla doldu taştı. Bugün ilçemizin tüm camilerinde Kuran eğitimi alan çocuklarımızla bir araya geldik ve onlara hediyeler takdim ettik. Ülkemiz Kuran eğitimi alanında büyük bir ivme kazandı. Bir zamanlar bu eğitimleri camilerimizde dahi alamıyorduk. Bu dönemin çocukları bu yönden çok şanslılar. Bizlerde öğrencilerimize ilk olarak hediyelerimizi verdik ve ilçemiz sınırları içerisinde bulunan yüzme havuzlarında haftanın belirli günlerinde, camilerimizdeki eğitimlerinin ardından yüzme ve çeşitli yaz spor eğitimleri hediyesinde bulunduk" dedi.