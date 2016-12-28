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28 Aralık 2016 14:50

Türkoğlu’nda yoğun sis kazaya yol açtı: 4 yaralı

Türkoğlu’nda yoğun sis kazaya yol açtı: 4 yaralı

28 Aralık 2016 14:50

Kahramanmaraş-Adana karayolunda yoğun sis sebebiyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş - Adana karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan Ömer Kozanoğlu yönetimindeki 46 KU 573 plakalı kamyonet ile Hamdi Gül yönetimindeki 46 FE 656 plakalı otomobil, sis yüzünden görüş mesafesinin yetersiz olması sebebiyle çarpışarak kaza yaptı. Kazada Ömer Kozanoğlu, Hamdi Gül, Bilal Gül ve Hasan Gökkaya yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından fizik tedavi hastahanesine kaldırıldılar. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



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