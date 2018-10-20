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Uçuruma yuvarlanan pikap paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta bin metrelik uçuruma yuvarlanan pikap paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bin metrelik uçuruma yuvarlanan pikap paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Onikişubat İlçesi bağlı Sadıklı Mahallesi Karacaoğlan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Poyraz (59) yönetimindeki 35 ZZ 525 plakalı pikap ile evinin önünde manevra geri yaptığı esnada bin metrelik uçuruma yuvarlandı. Mahalleli tarafından fark edilen kaza sonrası olay yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay gelen ekipler Mustafa Poyraz'ın cansız bedenini uçurumun 600. metresinde buldu. Uçurumdan yuvarlanan ve paramparça olan pikap olay yerinden çıkartılamazken, Hasan Poyraz'ın cansız bedeni gerekli işlemler için hastane morguna kaldırıldı.


Hastane işlemlerinin ardından Hasan Poyraz'ın cenazesi aile mezarlığına defnedilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar bölgenin ulaşım yolu güzergahına bariyer yapılmasını istedi.

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