Üdürgücü Konağı restore edildi

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi İklima Hatun Sokak’ta 1900’lü yılların başında inşa edilen ve bahçesinde Roma dönemine ait mezarlık bulunan tarihi Üdürgücü Konağı Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restore edildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçeyi turizmin merkezi yapacak projeleri bir bir tamamladıklarını ifade ederek, “Eylül ayının sonuna doğru bu konağımızı da Kahramanmaraş’ın turizminin istifadesine sunacağız. Bu konağımız bölgede yaptığımız en büyük restorasyon çalışmalarından bir tanesidir. Üdürgücü konağımız geniş bir alana ve büyük bir binaya sahiptir. Öte yandan bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalar sonunda 2 bin yıllık bir Roma dönemine ait anıt mezarlara rastladık. Bu Roma mezarında da özel restorasyon çalışmaları yaparak turizmin hizmetine sunacağız. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak en önemli hedefimiz ilçemizi turizm bölgesi haline getirmektir” diye konuştu.