Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası start aldı

Türkiye'nin en uzun ve şartları en ağır ultra maraton koşusu bu yıl ilk kez 2018 Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası adı altında başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kavaktepe Mahallesi'nden başlayan zorlu koşunun bu yılki parkuru 161 kilometre olacak ve maksimum 26 saatte tamamlanacak. Sporcular Afşin ve Ekinözü ilçelerini geçtikten sonra varış noktası için Elbistan'a gelecek.

Almanya'da yaşayan astım hastası İbrahim Şahin'in, 2009 yılında doğup büyüdüğü Elbistan'a Kavaktepe Mahallesi'nden tek başına başlattığı 111 kilometrelik ultra maraton koşusu, aradan geçen 9 yıl sonra Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri haline geldi. 2012 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından tescil edilen ilk ultra maraton olan 9. Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultra Maratonu, bu yıl 2018 Ultra Maraton Şampiyonası şeklinde koşulacak.

Start öncesinde organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Yılmaz, ultra maratonun, dünyadaki sayılı koşulardan biri olduğuna dikkat çekerek, “9. Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultra Maratonu'nun ev sahipliğini yapıyoruz. Bu koşunun kazasız belasız tamamlanmasını diliyoruz. Uzaktan ve yakından gelen bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Bu yarış, bizim ve bölgemizin tanıtımı için çok önemli. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan bu koşumuz, 161 kilometre olarak dünyada sayılı koşulardan bir tanesidir. Ultra maraton koşusuna 27 sporcu katılıyor. Ultra maraton koşusundan ayrı olarak bir de halk koşumuz var. Bu sene ilk kez düzenlediğimiz halk koşumuza da 60 sporcu katılıyor” dedi.

İbrahim Şahin: "9 sene önce ilk olarak tek başıma koştum burada"

Ultra maraton koşusunu 9 sene önce başlatan sporcu İbrahim Şahin ise, “Bu bizim için çok sevindirici bir olay. İnşallah önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonasını da bu parkurda yaparız. 9 sene önce ilk olarak tek başıma koştum burada. İkinci sene ise 2 kişi ile koştuk. Üçüncü sene de artık Türkiye Atletizm Federasyonu'nun takvimine alındı. Uluslararası bir yarış oldu” ifadelerini kullandı.

9. Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultra Maratonu'na katılan tek kadın sporcu olan Deniz Çiçek, çok mutlu olduğunu belirterek, "İkinci kez katılıyorum. Çok keyifli. İnşallah keyifli bir varış olur. Daha önceden de derecelerim var. 100 ve 110 kilometrelerde uluslararası derecelerim var” diye konuştu.

9. Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultra Maratonu'nun, 7 Ekim 2018 Pazar günü saat 10.00'da Elbistan Kaymakamlığı önünde son bulmasını planlanıyor. Ultra maratonu ilk 3 sırada bitirenlere para ödülü, kupa ve başarı belgesi verilecek.