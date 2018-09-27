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Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı

Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4’üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.


Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) desteğiyle KAFUM Fuar Alanı'nda açışı yapılan fuar, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Dünya ve Türkiye'den yaklaşık 200 firmanın katıldığı fuarda birbirinden farklı makineler sergileniyor.


Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın tanıtımı için fuarların çok önemli olduğunu belirterek, "Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı'nın 4'üncüsünün açılışını yapıyoruz. Kahramanmaraş'a hayırlı uğurlu olsun. Kentimizin uluslararası tanıtımında bu fuar çok önemli olacak ve bir tanıtım seferberliği yapacağız" diye konuştu.


Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek fuar alanı gezildi.

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