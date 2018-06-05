Ünal, “Artık başkaları Maraş Dondurması diye dondurma satamayacak”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan çalışma sonrası ‘Maraş Dondurması’ Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Oda fuaye salonunda düzenlenen programa Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Düzenlenen programda, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan Kahramanmaraşlı yetkililere ‘Maraş Dondurması’nın patentini teslim etti.

İftar programının ardından katılımcılara konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Maraş Dondurması’nın tescillenmesinin kente önemli bir katkı sunacağını söyledi.

Artık Maraş Dondurması’nın, Maraş Dondurması adı altında patent şartları gereği kimsenin satamayacağını söyleyen Ünal, “Bugün şehirlerin taşralaşmasının temel sebebi kültür ve sanat üretmiyor olmasıdır. Kahramanmaraş’ımız bu yönüyle diğer şehirlere bakarak avantajlı. Biz bugün bir tescil törenindeyiz ve Maraş Dondurması’nın tescillenmesiyle birlikte artık Maraş Dondurması’nı başkaları Maraş Dondurması diye satamayacak, Maraş Dondurması tescilleniyor bu çok önemli bir katkı. Ama, yeterli bir katkı değil, peki bu neye katkı? Dondurmanın tescillenmesi, şehrin karakterinin ve kimliğinin oluşmasına bir katkı sunuyor. Bizim büyükşehir ile yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığımız, UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağında Kahramanmaraş’ımız edebiyat şehri olarak yaratıcı şehirler ağına katmak. Bir şehri markalaştıran o şehirdeki markalardır. Bugün şehirler, o şehirlerin yetiştirdiği siyasiler ile, iş adamlarıyla, sanatçılarla ve sporcularla markalaşabiliyorlar artık. Dolayısıyla bizim her alanda Kahramanmaraş olarak markalarımızı çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin patent başvurusu ve markalaşmasında Avrupa’da ön sıralarda bulunduğunu söyleyen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, “Türkiye’de 10 yıl öncesi ile mukayese ettiğimiz zaman patent başvuruları, 20 kat arttı yani 400’lerden 8 bin 600 yüzlere geldi. Marka başvuruları 3 kat arttı yani 30 binlerden 120 binlere geldi. Tasarım başvuruları 3 buçuk kat ve yine coğrafi başvuruların ise 10 kat artığını görüyoruz. Şuanda Türkiye patent başvurularında Avrupa’da 5’inci sırada, marka başvurularıyla Avrupa’da son 5 yılda 1’inci sırada, tasarım başvurusunda yine 40 binin üzerinde Avrupa’da 3’üncü sırada yer alıyor. Ancak bu başvurular ile orantılı bir şekilde bu işten para kazanamıyoruz. Şuanda geldiğimiz nokta bu başvuruları reel sektöre nasıl aktarırız, nasıl ticarileştiririz bu konuda da ülkemizde önemli çalışmalar yapılıyor. Bugün burada belgesini verecek olduğumuz Maraş Dondurması’nı, hiç kuşkusuz bunların ticaretleşmesi noktasında güzel bir örnektir” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KMTSO) Serdar Zabun ise, iş adamlarına pazarlama kabiliyeti ile yeni bir vizyon oluşturan cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Zabun, “Tıpkı milli mücadelede, kurtuluş savaşı ateşinin yakıldığı Kahramanmaraş’a verilen İstiklal Madalyası gibi, bu belgeyi de tüm Kahramanmaraşlılar adına almış olacağız. Dondurmamızın markalaşmasını sağlayan şirketlerimizi ayrıca tebrik etmek istiyorum. Bunların çok büyük emekleri vardır. Ancak bu kültürün gelişmesinde en büyük pay sahibi olan, eski ustalarımızdır. Yaşar Kanbur’u, Faik İnalbars’ı, Şaban Gümüşer’i ve Evliya Ermiş’i rahmet ve minnetle anıyorum. Turgut Peker’e, Kemal Küçükönder’e sağlıklı yıllar diliyorum. Onlar bu işlere hayatlarını hayallerini adadılar ve onların çocukları bugün bu işi küresel ölçeğe taşıdılar. Yöresel ürünlerimizin değerlendirilmesi ve pazarlama kabiliyetinin artırılması adına, yeni bir vizyon getiren cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş’ın coğrafi işareti dondurma olurken, Türk Patent Enstitüsü tarafından da patent belgesi takdim edildi.

Katılımcılar, alana vinç yardımıyla indirilen 8 metre uzunluğunda ve 8 ton ağırlığında Maraş Dondurması’nı hem balta, hem de testere ile kesti. Programa katılan vatandaşlar doyasıya dondurma yeme imkanı da buldu.