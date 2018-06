Ünal: "Bilgiyi ve kültürü kendimize rehber kılıyoruz"

Mahir Ünal, Onikişubat Belediyesi tarafından Akif İnan Mahallesi’ne yaptırılan Memur ve İşçi Emeklileri Okuma Salonu ile Fatih Mahallesi’ne yaptırılan Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’nin açılışında, bilgi ve kültürün önemine dikkati çekti, her mahalleye spor kompleksinin yapılması gerektiğini söyledi. Yapılan hizmetlerden dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür eden Ünal, “Bugün, bilgiyi ve kültürü kendimize rehber kılıyoruz. Şehidimiz İlhan Güleç’in isminin, bir bilgi ve kültür eviyle özdeşleşmesi son derece manidardır. Bu toprakları korumak için verdiğimiz canları aslında bilgiyi, kültürü, değeri, erdemi ve cesareti yükseltmek için verdiğimizin bir sembolü niteliğinde. Bu yüzden Onikişubat Belediye Başkanız Hanefi Mahçiçek’i tebrik ediyoruz. Biz 3 şey yapacağız, çocuklarımız için her mahallede bir spor kompleksi yapacağız. Çocuklarımız spor alanındaki, yeteneklerini o spor komplekslerinde futbol, basketbol, atletizm ve voleybol olmak üzere her alanda çocuklarımız yeteneklerini mahallelerinde ortaya çıkarsınlar diye. Ve eskiden olduğu gibi yeniden mahalle takımlarımız kurulsun, her mahallede spor kompleksimiz ve mahalle takımlarımız ile o mahallenin spor anlamındaki yetenekleri ortaya çıksın” diye konuştu.

"4 yılda 500 milyon liralık yatırım yaptık"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise konuşmasında, 4 yılda spor alanında 890 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, “Fiziki hizmetleri yaparız kolay ama bizim için önemli olan insanımız ve o insanlarımızın nitelikli yetişmesidir. Bunu sağlamak için elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Bakın, 4 yıldır toplamda 500 milyon lira civarında bir yatırım yapmışız. Ama 500 milyon lira yatırımın 80 milyon lirasını spor ve eğitim alanında harcamışız. Dolayısıyla Onikişubat Belediyemiz, Kahramanmaraş’taki önemli bir eğitim açığını gücünün yettiğince telafi etmeye çalışıyor. İnşallah bu yatırımlarımızı devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bugün, bir taraftan sevinçliyiz bir taraftan hüznümüz var. Bu binayı çocuklarımızın ihtiyacı için açacağız ancak, bu binanın adını bir şehidimize verdik onun için mahzunluyuz. Ailemize böyle bir yiğit ve şehit yetiştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardında katılımcılar hep birlikte kurdeleyi keserek bilgi ve kültür evini çocukların hizmetine açtı.