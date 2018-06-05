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05 Haziran 2018 02:10

Ünal, “Türkiye küresel ölçekte oyun kuran bir ülkedir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Biz, 21’inci yüzyıla girerken 20’inci yüzyıla başlarken yaşadığımız olumsuzluk ve çaresizlikleri yaşamıyoruz” dedi.

Ünal, “Türkiye küresel ölçekte oyun kuran bir ülkedir”

05 Haziran 2018 02:10


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı.


Burada bir konuşma yapan Ünal, Türkiye’nin büyük bir lideri olduğunu, küresel anlamda oyun kuran bir ülke olduğunu söyledi.


24 Haziran’da yapılacak olan seçimin, siyasi bir mesele değil de memleket meselesi olduğunu anımsatan Ünal şunları söyledi; “24 Haziran’a doğru giderken bizim şuna bakmamız gerekiyor, dersine çalışan kim? Hayalleri olan kim? Vizyonu olan kim? Bizim buna bakmamız gerekiyor. Bütün dünyada ve tarih boyunca, büyük işler büyük liderler ile yapılır. Büyük dönüşümler, tarihi dönüşümler bunları büyük liderler gerçekleştirmiştir. Bugün Türkiye’nin, hamdolsun küresel ölçekte büyük bir lideri var. Biz bugün 21’inci yüzyıla girerken, 20’inci yüzyıla başlarken yaşadığımız olumsuzluk ve çaresizlikleri yaşamıyoruz. 20’inci yüzyıla girerken bize hasta adam diyorlardı. Ama şimdi 21’inci yüzyılın kapısında Türkiye, artık hasta adam değil. Türkiye artık kararlı, iradeli ve kaynaklarını doğru kullanan liderliği ile birlikte küresel ölçekte oyun kuran bir ülkedir. Türkiye bölgesinde kurulan oyunları bozan ve masada yeni oyunlar kuran bir ülkedir. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, her birimizin bu meseleyi bir siyasi mesele değil, bir memleket meselesi olarak görmemiz gerekiyor” diye konuştu.




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