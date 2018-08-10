Üniversite adayı öğrenciler, tercihi Piazza’da yapıyor

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle, üniversite eğitimine başlayacak öğrencilere destek olmak amacıyla “Üniversite Tercih Günleri” düzenledi.

Kurulan tercih danışma merkezinde, uzman rehberlik danışmanları tarafından üniversite adayı öğrencilere puanları doğrultusunda doğru adımları atmalarını sağlamak ve bilinçli bir şekilde yönlendirmek için ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Stresli ve yoğun bir çalışma programını geride bırakan öğrencilerin yararlanacağı “Benim Tercihim Kahramanmaraş Piazza’da” sloganıyla başlatılan “Üniversite Tercih Günleri”, 12.00-20.00 saatleri arasında 14 Ağustos Salı gününe kadar sürecek.