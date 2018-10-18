Ünlü Şair Bahaettin Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Edebiyat camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Şair ve Yazar Bahaettin Karakoç, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Bahaettin Karakoç, tedavi gördüğü KSÜ Tıp Fakültesinde önceki gün hayatını kaybetmişti. 88 yaşında hayatını kaybeden Bahattin Karakoç için bugün Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze töreni öncesi konuşan Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, “Tabii kaybetmek hoş bir şey değil. Ama insan bazen böylesi güzel bir ölümü görünce mutlu oluyor. Babam Bahaettin Karakoç, Türkiye'ye ait iyi bir şair. Bunun da en güzel göstergesi Türkiye'nin her tarafından bizzat benle iletişime geçip, taziyelerini bildiren gerek siyaset ve bürokratlar, gerekse edebiyat dünyasındaki insanlar onun ne kadar iyi bir insan olduğunun göstergesidir. Böyle bir babanın evladı olmaktan da mutluyum” dedi.

Cenaze törenine katılan yakınları üzüntülerini dile getirirken, Bahaettin Karakoç'un kardeşi Osman Karakoç ise, “Allah mekanını cennet etsin. Bugün ona yarın bana. Sırasıyla gelen gidecek. Yeter ki insan olsun” diye konuştu.

Bahaettin Karakoç'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi. Törene MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdür Doğan İnci, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Karakoç ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.