Üreticinin tehlikeli mesaisi

Pazarcık - Adıyaman karayolunun 20. kilometresinde çeşitli noktalarda çuvallarla kuru üzüm, ceviz, tarhana, kasalarla yaş üzüm satmaya çalışan çiftçiler, saatlerce güneş altında bekleyerek emeklerinin karşılığını almayı ümit ediyor.

Kendi tarlasında ürettiği ürünleri satan Metin Çelikler, yol kenarında satış yaptıklarını belirterek, "Kendi ürünlerimizi satışa çıkarıyoruz, kendi ürünlerimizi toptan olarak paraya çeviremiyoruz. Büyük tüccarlar para kazanıyor. Hatta çiftçiden daha çok kazanıyorlar. Biz de büyük tüccarlara para kazandırmamak için kendi ürettiğimiz kuru üzüm, pekmez, bal, ceviz, kayısı ve Maraş tarhanası gibi ürünlerimizi yolda satışa çıkarıyoruz. Canımızı tehlikeye atıyoruz ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.