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26 Temmuz 2018 12:12

Üreticinin tehlikeli mesaisi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Yumaklıcerit Mahallesi’ndeki üreticiler, sık sık kazaların yaşandığı D-360 karayolu kenarında tehlikeye rağmen kendi yetiştirdikleri ürünlerini satıyor.

Üreticinin tehlikeli mesaisi

26 Temmuz 2018 12:12


Pazarcık - Adıyaman karayolunun 20. kilometresinde çeşitli noktalarda çuvallarla kuru üzüm, ceviz, tarhana, kasalarla yaş üzüm satmaya çalışan çiftçiler, saatlerce güneş altında bekleyerek emeklerinin karşılığını almayı ümit ediyor.


Kendi tarlasında ürettiği ürünleri satan Metin Çelikler, yol kenarında satış yaptıklarını belirterek, "Kendi ürünlerimizi satışa çıkarıyoruz, kendi ürünlerimizi toptan olarak paraya çeviremiyoruz. Büyük tüccarlar para kazanıyor. Hatta çiftçiden daha çok kazanıyorlar. Biz de büyük tüccarlara para kazandırmamak için kendi ürettiğimiz kuru üzüm, pekmez, bal, ceviz, kayısı ve Maraş tarhanası gibi ürünlerimizi yolda satışa çıkarıyoruz. Canımızı tehlikeye atıyoruz ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.




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