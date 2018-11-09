Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satışı yapan bir kadın polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Ekipler, Dulkadiroğlu İlçesi Duraklı Mahallesi Mehmet Paşa Caddesi üzerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik suçüstü operasyon yaptı. Uyuşturucu kullanıcı konumunda bulunan bir şahıstan 1 paket 0.62 gram bonzai maddesi ele geçirirken şahsa işlem yapıldı. Satıcı konumunda bulunan A. I. isimli kadının ikamet aramasında satışa hazır halde 8 paket halinde 3. 92 gram bonzai ele geçirildi. Satıcı konumunda bulunan A.I. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.