Vahşice öldürülen liseli Fatma Nur son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda başı ezilerek öldürülen lise öğrencisi genç kız toprağa verildi.

Türkoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde TOKİ Küme Evleri mesire alanı ormanlık bölgesindeki su kanalı içinde kayalar arasında tanınmaz halde bir ceset bulundu. Ekipler, yaptığı araştırmada cesedin 8 Ekim günü kaybolan 18 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Nur Karaoğlan'a ait olduğunu belirledi. Karaoğlan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Türkoğlu ilçesine götürüldü. Fatma Nur Karaoğlan'ın cenazesi, Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kılılı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki O.A. ise çapraz sorguda suçunu itiraf etti. O.A'nın ifadesinde genç kızla zaman zaman görüştüğünü ve bir ay önce mesire alanının yanındaki ormanlık alanda buluştuklarını, aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Fatma Nur Karaoğlan'ı başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. tutuklandı.