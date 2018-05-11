Vatan sevgisi engel tanımadı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Park’ta gerçekleştirilen asker uğurlama törenine vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Kilis ve Gaziantep’ten de gelen asker adayları, ellerine yakılan asker kınalarının ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekerken, mehter takımının marşları eşliğinde de yürüyüş yaptılar.

Asker uğurlama merasimine ilişkin bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, “Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olan Büyükşehir Belediyemiz, Engelliler Haftası münasebetiyle de dünkü eğlence programının ardından bugün de askere uğurluyoruz. 75 engelli kardeşimizin kınalarını yaktık. Davul zurna eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler. Aksu Kışlamıza yine davul zurnalar eşliğinde askere uğurlayacağız. Orada askerlerimiz askeri elbiselerini giyerek yemin törenine katılacaklar ve bir günlük askerliklerini tamamlayacaklar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç’un direktifleri doğrultusunda engelsiz bir Kahramanmaraş için gece gündüz demeden halkımıza hizmet etme gayretindeyiz” diye konuştu.

Davul zurna eşliğinde Aksu Kışlasına uğurlanan engelli askerler, birlik girişinde de davul zurnalarla ve bayraklarla karşılandı.