Vosvos tutkunları iftarda buluştu

Vosvos tutkunlarının geleneksel hale getirdiği iftar buluşması bu yıl Gaziantep’te VOSAYINTAP grubu ile 5’inci kez yapıldı. İftar programına katılan vatandaşlar, 1968 ile 1976 model nostaljik araçlarıyla katıldı.

EDEVOS Kulübü Başkanı Halil İbrahim Kaynar, iftar sonrası şehir turu yapan Vosvos tutkunlarının amacının, birlik beraberlik içinde Ramazan ayını yaşamak olduğunu söyledi.

20 araç ile 55 kişiyle iftar programına Kahramanmaraş’tan katıldıklarını belirten Kaynar, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Vosvos gönüllülerin oluşturduğu iftar programını bu sene Gaziantep’te düzenledik. İftar programına katılan VOSAYINTAP ve EDEVOS Grubu üyelerine teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl, bu etkinliğin tekrarını Kahramanmaraş’ta düzenleyerek gelenekselleşen bu organizasyonu daha değerli kılmak istiyoruz. Hedefimiz birlik ve beraberliğimizin Ramazan ayında daha da pekişmesini sağlamaktır” diye konuştu.