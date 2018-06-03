Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 14:01

Vosvos tutkunları iftarda buluştu

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren EDEVOS grubu, Gaziantep’teki Vosvos tutkunlarıyla iftarda buluştu.

Vosvos tutkunları iftarda buluştu

03 Haziran 2018 14:01


Vosvos tutkunlarının geleneksel hale getirdiği iftar buluşması bu yıl Gaziantep’te VOSAYINTAP grubu ile 5’inci kez yapıldı. İftar programına katılan vatandaşlar, 1968 ile 1976 model nostaljik araçlarıyla katıldı.


EDEVOS Kulübü Başkanı Halil İbrahim Kaynar, iftar sonrası şehir turu yapan Vosvos tutkunlarının amacının, birlik beraberlik içinde Ramazan ayını yaşamak olduğunu söyledi.


20 araç ile 55 kişiyle iftar programına Kahramanmaraş’tan katıldıklarını belirten Kaynar, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Vosvos gönüllülerin oluşturduğu iftar programını bu sene Gaziantep’te düzenledik. İftar programına katılan VOSAYINTAP ve EDEVOS Grubu üyelerine teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl, bu etkinliğin tekrarını Kahramanmaraş’ta düzenleyerek gelenekselleşen bu organizasyonu daha değerli kılmak istiyoruz. Hedefimiz birlik ve beraberliğimizin Ramazan ayında daha da pekişmesini sağlamaktır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç