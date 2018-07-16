Yaban hayvanlarının yaraladığı av köpeğine şefkat eli uzandı

Elbistan’a getirilerek koruma altına alınan köpeğin, tüm tedavisi de hayvansever Taş’ın kardeşi olan veteriner hekim İbrahim Taş tarafından yapılıyor.

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği gönüllüsü Murat Taş’a Göksun ilçesine bağlı Büyük Çamurlu Mahallesi’nin ormanlık alanında sol ön ayağı yaban hayvanlarınca parçalanmış bir av köpeği bulunduğu bilgisi ulaştı. Hemen harekete geçen Taş, patisi bilek kısmından kopan Kopoy cinsi köpeği, Kümbet Mahallesi’ndeki evine getirerek babası Yazar Mehmet Taş ve veteriner hekim olan kardeşi İbrahim Taş’la birlikte üstlendi.

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği gönüllüsü Murat Taş, köpeğin sürek avında kullanılan bir av köpeği cinsi olduğunu belirterek, “Bu köpeği, Göksun ilçesine bağlı Büyük Çamurlu Mahallesi’nde bir vatandaş bulmuş. Bakımını yapamayınca Elbistan Hayvanları Koruma Derneği’ne ulaşmış. Ben de derneğin gönüllüsü olarak köpeği alarak evime getirdim. Sol ön ayağından yaralı. Kopoy cinsi bir köpek. Daha çok sürek avında kullanılır. Ormanlık alanda av sırasında yolunu yitirmiş olabilir. Vahşi hayvan saldırısına uğramış olabilir. Köpeğin keyfi yerinde. Zayıflamış, bakımsız kalmış. Ama düzelir. Veteriner hekim olan kardeşim tarafından bakımı yapılacak. Barınağa götürmeyi düşünüyorduk ama büyük ihtimalle bakımını biz üstleneceğiz” dedi.

Baba Mehmet Taş ise hayvan ve doğa sevgisinin önemine vurgu yaptı. ‘Çiçeği, böceği ve çocuğu sevmek lazım’ diyen baba Taş, “Bir baba olarak gurur duyuyorum. Hayvan severim, çocuklarım da hayvan sever. Bu köpeğin bu konuda büyük şansı var. Hayvan sever bir oğlum bulmuş, hayvan sever ve veteriner hekim olan diğer oğlum da bakımını yapacak. Baba olarak bana düşen de geriye kalan işlerini halletmek olacak. Biz, sevgiyi kaybettik; unuttuk. Çiçeği, böceği, hayvanları sevmeyi maalesef angarya bir iş gibi görmeye başladık. Bunu angarya bir iş olarak görmeye başladıktan sonra da insan ilişkilerimizde zaafa uğradık. Şu masum hayvancağız, o kadar sadık ve millet dolu ki” ifadelerini kullandı.

Ailenin diğer ferdi olan veteriner hekim İbrahim Taş da, “Ne zaman yaralandığını bilmiyoruz. Nekroz başlamamış. Enfeksiyon da yok. Biz tedavisine başlayacağız. Korucu aşılarını yapacağız. 10-15 gün içerisinde iyileşecek ancak ayağının üzerine basamayacak. Bilekten kopmuş, patisi de yok. Ayağını basmadan sakına sakına yürüyecek. Kendi evdeki imkanlarımızla tedavisini yapacağız. Normal sokak koşullarında yaşamını sürdüremez ama ev ortamında yaşamını rahatlıkla sürdürebilir” şeklinde konuştu.