Yamaç paraşütçülerinin yeni gözdesi Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 50 yamaç paraşüt sporcusu eğitim uçuşu yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Kardelen Tepesi'nde toplanan ve Türkiye'nin 15 ilinden gelen yamaç paraşütçüleri eğitim uçuşu yaptı. En son Türkiye ve Avrupa rekorlarının Kahramanmaraş'ta kırılması nedeni ve bölgenin çok uçuşa elverişli olması paraşütçülerin dikkatini çekiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından paraşütçülerin hizmetine sunulan ‘Take Of' alanında sporcular tek tek havalanarak uçuş yaptı.

Mersin'den geldiğini söyleyen Mediha Sevcan, “İlk kez bu bölgede uçuş yapacağım Mersin'den geldim ve bugüne kadar 300'e yakın uçuşum var çok heyecanlıyım” dedi.

Kahramanmaraş'ın yamaç paraşütü açısında çok önemli olduğunu söyleyen eğitmen Abdullah Yıldız, “Kahramanmaraş'ın meteorolojik faaliyet olarak çok iyi şartlarda olduğunu gördük. Bu bölgede yaklaşık 25 pilot mesafe uçuş denemesi yapıyoruz. Çünkü burası en önemli uçuş yapılan ve rekor uçuşun yapıldığı yer. Buradan uçan arkadaşlarımızın hedefi ise Atatürk Barajı ve o bölgeye inecekler. Biz de Sakarya'dan geldik ve o bölgelerde bunun gibi uçulabilecek alanlar olmadığı için buralara geldik” diye konuştu.

Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Cemil Önder, “Bu alanda bundan 4 yıl önce Avrupa ve Türkiye rekorunun kırıldığı yer. Dolayısıyla herkesin burada uçmak ve tanımak istediği yer. Türkiye'nin farklı illerinden 50 sporcu havada. Bu alanı bizim hizmetimize sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ediyoruz” dedi.