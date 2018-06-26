Yangın 25 dönümlük arpa tarlasını küle çevirdi

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilçeye bağlı Türk Bağları mevkiindeki 25 dönümlük arpa tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tarlanın tamamını sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmanın sonucunda alevler, yanan tarlanın yanındaki arazilere sıçramadan kontrol altına alındı.

Vatandaşlar ise yangının tarlanın alt kısmında başladığını belirterek, yanan alanın 25 dönüm olduğunu belirtti. Vatandaşlar, yangının söndürülmemesi halinde 300 dönümlük bir alanın da alevlere teslim olacağının altını çizdi.

Yangının ısınan hava nedeniyle tarladaki cam kırıklarının mercek görevi görmesi sonucu çıktığı tahmin edilirken, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.