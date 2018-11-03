Yangında dumandan etkilenen 3 kuşu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı.

Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede varan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İş yerinde ki kafes içinde 6 muhabbet kuşu çıkan yangının dumanından etkilendi. Duvarda asılı kafesi ve kuşları yoğun dumandan çıkaran itfaiye ekipleri 3 kuşu kurtarmayı başarırken, diğer 3 kuş yaşama tutunamadı.

Yangın sonrası işyerinde maddi hasar oluştu.