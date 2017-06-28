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28 Haziran 2017 13:09

Yapılandırmada son gün 30 Haziran

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı, 30 Haziran 2017 tarihinde sona erecek olan “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılandırmada son gün 30 Haziran

28 Haziran 2017 13:09


Mükelleflerin yapılandırmalardan azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde stant kurdu. Stant görevlileri, yapılandırma kapsamına giren borçlarla ilgili bilgilendirdikleri ziyaretçilere, kanunla ilgili detayların yer aldığı broşürler dağıttı.


Vatandaşın kamuya olan borç yükünü azaltacak “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 27 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Stant açan Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileri ise kanunun getirdiği kolaylıklardan yararlanmak isteyenlerin, 30 Haziran 2017 tarihine kadar "gib.gov.tr" üzerinden ya da ilgili vergi dairesine başvuru yapabileceklerini ifade etti. Stant görevlileri, yeniden yapılandırmayla ilgili süre uzatımının söz konusu olmayacağını belirterek, mükellefleri başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyardı.




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