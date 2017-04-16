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16 Nisan 2017 13:25

Yaşlı kadın sağlık görevlilerinin kollarında sandığa gitti

Kahramanmaraş’ta ayağı kırılan 89 yaşındaki Azime Sayar, sağlık görevlileri tarafından taşınarak oy kullanacağı Kurtuluş İmam Hatip Ortaokuluna getirildi.

Yaşlı kadın sağlık görevlilerinin kollarında sandığa gitti

16 Nisan 2017 13:25


Kahramanmaraş İl Halk Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, sağlık nedenlerinden ve yaşlılıktan dolayı oy kullanamaya gidemeyecek durumda olan vatandaşları güvenli bir şekilde oy kullanacakları okullara taşıdı. Ayağı kırılan 89 yaşındaki Azime Sayar da torunu ve görevliler eşliğinde oy kullanacağı Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulundaki 1156 numaralı sandığa getirildi.


İl Halk Sağlık Müdürlüğü görevlisi, 65 yaş üstü vatandaşlar için böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, yardıma muhtaç vatandaşlar, hastalar, yaşlılara vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için böyle bir hizmet sunduklarını ifade ederek, "Bize düşen bu kadar, isteğimiz sadece bir Allah razı olsun” dedi.


Azime Sayar’ın torunu İbrahim Sayar ise, bir oy bir oy düşüncesiyle sandığa geldiklerini ifade etti. Azime Sayar oy kullandığı sırada aynı okulda oy kullanmaya gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yaşlı kadına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.




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