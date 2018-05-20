Yaşlı kadını boğazını keserek öldüren cani tutuklandı

Olay, 18 Mayıs 2018 günü saat 15.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi’nde müstakil bir ikamette yalnız yaşayan 79 yaşındaki emekli Nezihe Temel, önce darp edilmiş daha sonra boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü. Evine ziyarete gelen torunu tarafından cansız bedeni bulunan Nezihe Temel’in ölümünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından özel ekip oluşturuldu.

Olayın gerçekleştiği mahallede yaşayan vatandaşlarla tek tek görüşen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma kapsamında şüphelinin eşkali üzerinden sabıkalı Uğur Alp D. ismine ulaştı. Cinayet şüphelisi Uğur Alp D.’nin Serintepe Mahallesi’ndeki ikametine operasyon yapan polis, evde kanlı elbiseler buldu. Operasyon anında evde olmayan şüphelinin yakalanması için pusu kuran polis ekipleri, sabaha karşı eve gelen Uğur Alp D.’yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyette alınan ilk ifadesinde torununun arkadaşı olduğu yalanıyla içeri girdiğini, yaşlı kadını önce darp ettiğini sonra öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Katil zanlısı Uğur Alp D., alınan sağlık raporunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.