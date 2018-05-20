Yaşlı kadının boğazını keserek öldüren zanlı yakalandı

Yaşlı kadının katil zanlısı, torununun cezaevinden arkadaşı çıktı.

Onikişubat ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde müstakil evinde oturan Nezihe Temel (79), evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Polisin yaptığı araştırma sonunda, yaşlı kadının yüzünde morluklar olduğu tespit edilirken, ziynet eşyalarının da gasp edildiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını yakalamak için özel bir ekip kurdu.

Olayın meydana geldiği mahallede bir marketin güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Yapılan araştırma sonunda katil zanlısının değişik suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilen Uğur Alp D. (24) olduğu belirlendi.

Kadının ziynet eşyaları katil zanlısının evinden çıktı

Olaydan bir gün önce Aydın’dan geldiği öğrenilen katil zanlısının Serintepe Mahallesi’ndeki evi tespit edilerek operasyon yapıldı.

Şüpheliyi evde bulamayan ekipler, yaptıkları aramada kanlı elbiseler ve yaşlı kadının küpeleri ve yüzüğünü ele geçirdi. Evin önüne katil zanlısını bekleyen polis ekipleri, sabaha karşı Uğur Alp D.’yi eve gelirken gözaltına aldı.

Emniyete götürülüp sorgusu yapılan ve yüzünde yaşlı kadının tırnak izleri de olduğu ortaya çıkan Uğur Alp D. suçunu itiraf etti. Yaşlı kadının yalnız yaşadığını bildiğini belirten zanlı, cezaevinde kalan torununun arkadaşı olduğunu ve onun selamını getirdiğini söyleyince de Nezihe Temel’in kendisini eve aldığını söyledi. Zanlının, "Kadın bana kahvaltı hazırlayıp balkonda ikram etti. Kahvaltı malzemelerini mutfağa götürürken kadına yumruk atıp yere düşürdükten sonra boğazını kestim. Kulaklarındaki küpeleri ile parmağındaki yüzüğü alarak olay yerinden kaçtım" diyerek ifade verdiği öğrenildi.

Katil zanlısı Uğur Alp D. hastanede kontrolünün ardından gazetecilere, ’pişmanım’ dedi.