Yaşlı kadının katil zanlısı yeğeni çıktı

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi’nde tek başına yaşadığı evde gece boğazı kesilerek öldürülen Hanife Akdişli’nin (78) katil zanlısını yakalanması için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerini detaylı inceleyen uzman polisler, kapıda zorlama olmadığından dolayı eve tanıdık birinin gelmiş olabileceğini değerlendirdi. Polis, olay yeri inceleme esnasında bahçede bekleyen kalabalık arasında hareketlerinden ve durumundan şüphelendiği ve görüşme esnasında çelişkili beyanlarda bulunan yaşlı kadının yeğeni Bünyamin M’yi (44) takibe aldı.

Polisleri, "Teyzemin alt komşusu Suriyeli kiracıları ile arası kötüydü, cinayeti onlar yapmıştır" şeklinde yönlendirmede bulunduğu belirtilen evli ve 1 çocuk babası Bünyamin M. polis tarafından detaylı sorguya alındı.

Polis ekipleri zanlının evinde kanlı elbise ve bahçesinde kanlı bıçağı buldu. Delillerin ele geçirildiğini anlayan zanlı, suçunu itiraf etti.

Zanlı Bünyamin M. ifadesinde, "Teyzem bana olaydan bir gün önce 100 lira para vermişti. Olay günü de uğradım yanına evde aramızda tartışma çıktı. Teyzemi önce darp ettim, sonra bıçaklayarak öldürüp olay yerinden kaçtım. Kendi evime gidip duş alıp bekledim. Sonra olay yerine tekrar gittim. Orada bulunan kalabalığı yanlış yere yönlendirmek için Suriyeliler yapmıştır, teyzemin Suriyeli kiracıları ile arası iyi değildi, bana sürekli onlarla kavga ediyorum diye yön verdim ve yalan söyleyerek olayı yönlendirmek istedim" dediği öğrenildi.

Şüphelinin olay yerinde tabutun yanından ayrılmadığı, sürekli olay yerinde kalabalık arasında bulunduğu ve aile yakınları ile görüştüğü belirlendi.