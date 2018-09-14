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Yaşlıların korkulu rüyası dolandırıcı yakalandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli tarihlerde kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran suç makinesi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli tarihlerde kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran suç makinesi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtarak 6 Eylül günü Göksun ilçesi Mürsel Mahallesi'nde K.T. (78) ile Gölpınar Mahallesi'nde N.K. (78), Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde İ.B.(79) ile Karaçayır Mahallesi'nde M.B. (82), yine Narlı Mahallesi'nde D.Ç. (65) ve Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi'nde Z.D.'nin (54) toplam 153 bin 500 TL değerindeki ziynet eşyalarını ve paralarını dolandıran M.K. (29), jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonla yakalandı.


Genellikle yaşlı insanları hedef alan M.K. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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