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Yavşan Yaylası'nda sonbahar

Sonbahardan kış mevsimine geçilen Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerinden Yavşan Yaylası havadan drone ile görüntülendi.

Sonbahardan kış mevsimine geçilen Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerinden Yavşan Yaylası havadan drone ile görüntülendi.


Onikişubat ilçesi Sır Baraj Gölü'nün güneyindeki yükseltiler üzerinde yer alan Yavşan Yaylası, zengin orman dokusu, kaynakları ve endemik bitkilerle çevrili doğal bir alan olarak biliniyor.


Kent merkezine 30 kilometre mesafede yer alan yaylanın yüksekliği bin 300 metreye ulaşırken, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı alanda yer alıyor. Yayla, doğal su kaynakları bakımından ülkenin zengin tabiat ormanlarının arasında bulunurken, kampçılık ve iklim çeşidi açısından kent ve bölge düzeyinde önemli noktada bulunuyor.


Bölgede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan bilimsel çalışma neticesinde, 65 adet endemik bitki türü tespit edildi.


Değişik türde yabani bitki ve hayvanların bulunduğu sık ormanlık alan, sonbaharın sonunda havadan drone ile görüntülendi.


Bölgeye kent merkezinin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda yerli turist gelerek, temiz hava alma imkanı buluyor.

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