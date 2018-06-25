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25 Haziran 2018 14:18

Yaz Kur’an kursları başladı

Kahramanmaraş’taki camilerde yaz Kur’an kursları başladı.

Yaz Kur’an kursları başladı

25 Haziran 2018 14:18


Kahramanmaraş ve ilçelerindeki camilerde öğrenciler 2 aylık sürede Kur’an ve din dersi eğitimi alacak.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl ki sloganın ‘Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi’ olarak belirlenen kursa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Dulkadiroğlu ilçesindeki Bahçelievler Camii İmam Hatibi Yusuf Gönlü, "Anne ve babalarımıza da büyük görevler düşüyor. İnşallah, çocukları bu iki aylık sürede camilerimize gönderirler. Bütün çocuklarımızı kucaklayacağız, onlara sevgi, saygı, muhabbet ve hoşgörü ile karşılayıp, onlara camimizi tanıtacağız. Son dersimizde de ahlak, adab-ı muaşeret, fıkıh gibi derslerle çocuklarımızı dini alanda bilgilendireceğiz. Tekrar anne ve babalarımıza da sesleniyorum, kayıtlarımız devam ediyor, çocuklarını din eğitimin mahrum bırakmasınlar” diye konuştu.




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