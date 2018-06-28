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28 Haziran 2018 11:04

Yaz spor okullarına katılan öğrencilere malzeme desteği

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarındaki 120 öğrenciye malzeme desteği sağlandı.

Yaz spor okullarına katılan öğrencilere malzeme desteği

28 Haziran 2018 11:04


Afşin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü SODES Projesi kapsamında yaz spor okullarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, eşofman takımı, ayakkabı ve şapka takımı gibi malzemeleri düzenlenen törenle 120 öğrenciye teslim etti.


Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, malzeme teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Özellikle burada bulunan çocukların anne ve babalarına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü çocuklarımızın eline verdiğimiz aletlerle avutmak çok kolay ama daha sonra hem psikolojik hem maddi sorunlarla toplum karşı karşıya gelecek. Çocuklarımızı hem spora teşvik ettikleri için hem kötü alışkanlıklardan ki bunların en başında dijital bağımlılık geliyor bunlardan uzak tuttukları için anne babalara çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar çevresiyle barışık, sosyal ilişkileri düzgün ve zararlı alışkanlıklardan uzak bir şekilde yetiştiriliyor" dedi.




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