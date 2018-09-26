Yediveren çileği, çiftçinin umudu oldu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi'nde 39 yaşındaki çiftçinin, Genç Çiftçi desteğinden faydalanarak ürettiği çilekler ilçenin kıraç topraklarına hayat veriyor.

Önceden ot bitmeyen arazilerde; hormonsuz, kokusu, rengi, büyüklüğüyle özel çilek yetiştiren çiftçiler, Ekim ayı yaklaşmasına rağmen hasada devam ediyor.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hüseyin Keklik'le birlikte, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi'ndeki çiftçilerin en büyük geçim kaynağı haline gelen ‘yediveren' cinsi çilek tarlalarında incelemelerde bulundu. Genç Çiftçi projesiyle hazırlanan arazide çilek toplayan Kaymakam Sayar, üretmeye ve çalışmaya azimli herkese, devletin mutlaka destek verdiğinin altını çizdi.

Çilek başta olmak üzere diğer meyve ve sebzelerin ilçedeki ekim alanının yaygınlaşması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Kaymakam Sayar, şöyle konuştu:

“Ekinözü'nde çilek üretimi yapan çiftçilerimizi ziyaret ettik. Çileğimizi topladık. Çileklerin durumunu gördük. Çiftçi arkadaşlarımızla sohbet ettik. Ülkemizin tarıma dayalı bir ekonomisi var. Tarım, ülkemiz açısından çok önemli bir değer. İlçemizde de çilek yetiştiriciliği noktasında çalışma yapan birçok çiftçimiz var. Biz istiyoruz ki; her evde mutlaka bir üreticimiz olsun ya da bu tarlalarda ekmek sahibi olsun. Bu anlamda da bu çiftçiliği ve üretimi önemsiyoruz. Umuyoruz ki, hem burada hem de diğer mahallelerimizde gerek çilekçilik olsun gerekse de diğer meyveler olsun ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Devletimiz de bu anlamda çiftçimizin her zaman yanında. Bugün bu gezdiğimiz tarlamızda devletimiz dekar başına yaklaşık 135 lira ilaç ve sulama için destek vermekte. Bununla birlikte çilek fidesi için de dekar başına 400 lira destek vermekte. Gerçekten çalışmak isteyen herkese mutlaka iş var emek var. Yeter ki gayret olsun. Devletimiz de bu anlamda kapılarını sonuna kadar açıyor. Verilebilecek destekleri sonuna kadar veriyor.”

Köylerin boş bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, “Bulunduğumuz çilek tarlasındaki çiftçimiz, özü itibariyle inşaatçılık yapan bir kardeşimiz. Ama devletimizin bazı imkanlarının olduğunu duymuş. Başvuruda bulunmuş. 10 dönüm büyüklükteki tarlanın yarısını kendi öz sermayesiyle geri kalan yarısını da devletimizin verdiği destekle bu tarlaya sahip olmuş. Kendisi hariç, 10 aile buradan her sene ekmek yiyor. Bununla birlikte kendi ailesinin geçimini sağlıyor. Çok da memnun olduğunu ifade ediyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bizim temel amacımız, vatandaşımızın ekonomik, sosyal refahıdır. Çiftçilerimizin refah içerisinde kendi evinde çorbasını kaynatabildiğini, kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini gördüğümüz zaman biz de büyük bir memnuniyete neden oluyor. Köylerimiz boş. Köylerimizi boş bırakmayalım. Köylerimizi boş bırakırsak sadece bizim ülkemiz için değil dünya açısından da çok yakında gıda yönünden ciddi bir sorun yaşayacağız. Gençlerimiz, gelip tarlalarını işlesinler. Üretim her zaman bizim önceliğimiz. Devletimizin çok imkanları var, hibeleri var” ifadelerini kullandı.

Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Hüseyin Keklik ise, ilçede 100 dönüm alanda çilek üretimi yapıldığının bilgisini verdi. Keklik, “10 dönüm olan bu bahçemiz, 2016 yılında Genç Çiftçi projesi kapsamında hazırlandı. Çiftçi kardeşimiz 5 dönümü için 30 bin TL destek aldı. Kalan kısmını da kendi öz sermayesi ile yapıldı. Albion cinsi çilek fidesi kullanıldı burada. 2 sene içerisinde üretimi ciddi anlamda hem işi öğrendi hem de tecrübe kazandı. Burada çilek üretimi ciddi bir potansiyele ulaştı. 100 dönüme yakın bir alanda çilek üretimi yapılıyor. Yaygınlaşmasını istiyoruz. Çiftçilerimizin bu desteklerden faydalanmaları için her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

39 yaşındaki Murat Seyfi isimli çiftçi ise, daha önceden buğday ektiği arazilerde şimdi çilek yetiştirdiğini belirterek, “Daha önceden kıraç arazilerimize buğday ekerdik. Şimdi devletimizin desteği ile çilek yetiştirdik. Burada çalışanlarla birlikte 10-12 aile ekmek yiyor. Memnunuz” dedi.