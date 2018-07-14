Yeni evlenen genç, girdiği su kanalında boğuldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu İlçesi Çiğli Mahallesi’nde bulunan Devlet Su İşleri’ne (D.S.İ) ait su kanalında meydana geldi.

İddiaya göre, gece geç saatlerde arkadaşı Hasan Ünlübayır ile D.S.İ’ ye ait su kanalının kenarında sohbet ederken şakalaşan Emre Hüsnü Karadağ (24) arkadaşıyla birlikte su kanalına düştü. Akıntının fazla olduğu su kanalında 2 genç sürüklenmeye başladı.

Yüzme bildiği öğrenilen Hasan Ünlübayır, kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı.

Arkadaşının su kanalından çıkmadığını anlayan Ünlübayır, durumu Jandarmaya bildirdi.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren mücadelenin ardından Emre Hüsnü Karadağ’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morguna kaldırılan Emre Hüsnü Karadağ’ın yeni evlendiği öğrenildi.

Jandarma, olay yerinde inceleme başlattı.