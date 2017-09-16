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16 Eylül 2017 09:36

Yeşil sahadan sendika başkanlığına

Kahramanmaraş’ta uzun yıllar yeşil sahada top koşturan, ardından futbol hakemliği, gözlemci ve antrenörlük yapan Ömer Lütfi Ergin, şimdilerde işçilerin hakkını korumak adına 4 dönemdir Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası TES-İŞ Kahramanmaraş Şube Başkanlığını yürütüyor.

Yeşil sahadan sendika başkanlığına

16 Eylül 2017 09:36


Kahramanmaraş’ta bin 600 üyesi bulunan TES-İŞ Sendikası Şube Başkanı Ömer Lütfi Ergin, aktif sporculuğun ardından şimdi sendikacılıkta işçi hakları için mücadelesini sürdürüyor.


Kahramanmaraş’ta antrenörler, hakemler ve gözlemciler derneklerinde kuruculuğu da bulunan Ergin, yaklaşık 20 yıldır sendika başkanlığını yürütüyor.


Sporcu kimliğinin devam ettiğini ancak spora eskisi kadar ilgisinin kalmadığını söyleyen TES-İŞ başkanı Ömer Lütfi Ergin, “Devlet Su İşleri (DSİ) Spor Kulübü’nün çalışmalarına katkıda bulunuyorum” dedi.


Ergin, “Lise dönemlerinde amatör olarak futbol oynadık, geçmişte Onikişubat Spor Kulübünde futbol oynadık. Onun dışında futbol hakemliği yaptım 4 yıl gibi bir sürede. Onun dışında gözlemcilik ve lisanslı antrenörlük belgesi aldık. Ondan sonra hakem kurullarında 5 yıl görev yaptım. Amatör disiplin kurulunda görev aldık ve oradaki vazifemizi de yaptık. Antrenörler derneği, gözlemciler derneği ve faal futbol hakemleri derneği kurulurken, hepsinde tamamında kurucu olarak görev yaptım. En son TÜFAD’ın kuruluşunda da biz antrenörlerle bir araya gelip, belgemizi takdim ettik. TÜFAD’ın da üyesiyiz. Biz şimdi artık geri planda DSİ spor kulübünün çalışmalarına katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Onun dışında şuanda futbolla ilgili faal bir durumumuz yok” dedi.




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