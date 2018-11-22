İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Yılın En İndirimli Günleri"ne geri sayım başladı

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki mağazalar, "23 Kasım Cuma günü başlayacak "Yılın En İndirimli Günleri" için hazırlıklarını tamamladı.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki mağazalar, "23 Kasım Cuma günü başlayacak "Yılın En İndirimli Günleri" için hazırlıklarını tamamladı.


Ulusal ve uluslararası markalar; kozmetikten, iç giyime, beyaz eşyadan, elektroniğe, ayakkabıdan, çantaya, gözlüğe, dış giyime kadar yüzlerce üründe cazip fiyatlarla alışveriş sevenlerin yüzünü güldürecek.


23 Kasım Cuma günü başlayıp, 25 Kasım Pazar günü sona erecek olan ‘'Yılın En İndirimli Günleri'' kampanyası için ziyaretçilerin keyifle alışveriş yapması için kapanış saatleri de uzatıldı. Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi 23-24 Kasım tarihlerinde gece 23.00' e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.


Yılın En İndirimli Günleri'ne, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel indirimlerin de dahil edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.