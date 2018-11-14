Yol kapatıp yaya geçidi istediler

Kahramanmaraş'ta bir grup veli, yaya geçidi istedikleri kent merkezindeki en işlek yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesi Fatih İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin velileri trafik akışının yoğun olduğu Zübeyde Hanım Bulvarı'nda çocuklarıyla birlikte eylem yaptı.

Veliler, okul önündeki yolu kısa süreliğine trafiğe kapatırken, yaya geçidi veya trafik sinyalizasyonu lambası istedi.

Yolu trafiğe açmayacaklarını söyleyen veliler ve öğrenciler kısa süreli eylem ve araç sürücüleriyle tartışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

Yayalar için gerekli önlemin alınmasını isteyen ve çocuğunun ilkokula gittiğini söyleyen Tülay Damoğlu, “Burada çocukların yanı sıra bazı insanlar da yolun karşısına geçemiyor. Araçlar bizi görüyor daha da hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Biz buraya çok şey değil bir trafik lambası veya okul çıkışlarında görevli bir memur ya da bir yaya geçidi istiyoruz” diye konuştu.

Okul önüne yayalar için gerekli çalışmanın başlamaması halinde eylemlerine her çarşamba devam edeceklerini söyleyen Salih Ceren, “Benim çocuğum da 1'inci sınıfa gidiyor, her gün araçlar buradan hızlı bir şekilde geçiyor. Bu okul önündeki yola bir trafik lambası yapılana kadar eyleme devam edeceğiz” dedi.