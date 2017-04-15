Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 00:22

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza 10 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 10 yaralı

15 Nisan 2017 00:22


Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait yolcu otobüsü Sivas’tan Gaziantep’e seyir halinde iken Kahramanmaraş Narlı kavşağında dönüş yapan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Karataş (23), Feride Osmanoğlu (20), Fatma Sinç (21), Yunus Emre Solmaz (20), Murat Acar (42), Abdullah Karagün (29) ile isimleri 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
20
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:08
  • Güneş :05:50
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:15
  • Yatsı :20:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!