Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait yolcu otobüsü Sivas’tan Gaziantep’e seyir halinde iken Kahramanmaraş Narlı kavşağında dönüş yapan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Karataş (23), Feride Osmanoğlu (20), Fatma Sinç (21), Yunus Emre Solmaz (20), Murat Acar (42), Abdullah Karagün (29) ile isimleri 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.