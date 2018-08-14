Yüksekte çalışmanın kurallarını öğrendiler

Ş, iş güvenliğinin insan hayatında önemi kapsamında bünyesinde çalışan personeline ‘’Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi’ verdi.

12 kişiden oluşan guruplar halinde 5 ekibin yer aldığı 6 günlük eğitim seminerinde, özellikle metrelerce yükseklikte çalışan personelin güneşli, rüzgarlı ve yağışlı havalarda nasıl davranmaları konusunda bilgiler verildi.

Kente kesintisiz elektrik için 24 saat görev alan personelin zorlu çalışma alanlarında can güvenliğini koruma adına düzenli güvenlik eğitim seminerleri düzenleyen, bu eğitimlerin Eylül ayında devam edeceğini belirten AKEDAŞ Dağıtım Şirketi, bu duyarlılığı sayesinde emsal şirketlere örnek gösteriliyor.

Güvenlik eğitimlerinde alanında uzman kişiler tarafından AKEDAŞ Dağıtım Şirketi, personeline yüksekte güvenli çalışma kuralları, düşmeden korunmanın yöntemleri, merdivenle güvenli erişim ve çalışma, sepetli araçlarda güvenli çalışma, ağaç direk güvenli tırmanış, beton direk-merdiven güvenli tırmanış, kafes direk güvenli tırmanış, kazazede müdahale uygulamaları, emniyet sistemleri içinde yüksekte güvenli çalışma pozisyonları konuları hem teorik hem pratikte uygulamalı olarak eğitim verdi.

Güvenlik eğitimleri sayesinde görev bölgelerinde daha rahat ve huzurlu çalıştıklarını kaydeden AKEDAŞ Dağıtım Şirketi personeli, şirket yetkililerine çalışanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, bu sayede her yeni gün bilgilerini taze tutuklarını söylediler.

“Tehlikeli işlerde hiç kimsenin zarar görmesini istemiyoruz”

Uygulama eğitimlerinde zaman zaman bulunan ve çalışanlara destek veren Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, “Özveri ile başlanan ve başarı ile sonuçlanan eğitimler sayesinde sahada çalışan personellerimizin işlerini daha profesyonelce yapacağını düşünüyoruz. Yüksek tehlikeli sınıfta yer alan işlerden olan, direkte çalışma işi zor ve bilgi ile özveri gereken biri iştir, bu tehlikeli işte hiç kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Bu anlamda sağladığımız eğitimler başta olmak üzere, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Temennimiz bu eğitimin faydalı olması arkadaşlarımızın bundan sonraki çalışmalarında hem bedenen hem fikren iş kazalarına hazırlıklı olmasını sağlamak’’ dedi.