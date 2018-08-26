Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 15:59

Yürüyüşe çıktı, 3 gündür kayıp

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 3 gün önce evinden ‘yürüyüşe gidiyorum’ diyerek çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Seyit Balta, jandarma ve AFAD ekiplerince aranıyor.

Yürüyüşe çıktı, 3 gündür kayıp

26 Ağustos 2018 15:59


Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Seyit Balta, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü, ailesine ‘yürüyüşe gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Balta’yı merak eden aile fertleri, hayatından endişe duydukları çocukları için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. 3 gün boyunca evine dönmeyen ve haber alınamayan Balta’yı bulmak için sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bakış Mahallesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD görevlilerinden oluşan bir arama ekibi oluşturuldu. Arama ekibi, mahallenin kırsal bölgelerini karış karış tarayarak Seyit Balta’yı arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarının, mahalleye yakın dağlık bölgeye doğru kaydırıldığı öğrenildi. Tüm arama çalışmalarına rağmen herhangi bir ize rastlanılmadı.


Bekar olan Seyit Balta’nın bulunması için başlatılan arama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç