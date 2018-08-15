Yüzlerce üniversiteli adayı, tercihini Piazza’da yaptı

ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri 14 Ağustos’ta sona erdi. Kahramanmaraş halkının buluşma noktası Piazza AVM’nin, üniversite öğrenci adaylarına destek olmak amacıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle açtığı Üniversite Tercih Günleri standı, yoğun ilgi gördü.

Piazza AVM’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki tercih danışma merkezinde, yüzlerce üniversite öğrenci adayı, puanları doğrultusunda doğru adımları atmaları konusunda, uzman rehberlik danışmanları tarafından bilgilendirildi.

Stresli ve yoğun bir çalışma programını geride bırakan öğrenciler, aldıkları puanlara göre hangi üniversiteye yerleşebileceklerini öğrenip, gönül rahatlığıyla en uygun sıralamayı yaptı.