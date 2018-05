Yüzme şampiyonları Başkan Erkoç’u ziyaret etti

Samsun’da 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Bedensel ve Görme Engelliler Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren yüzücüler madalyalarıyla birlkte kente geldi.

Şampiyonada Avrupa Gençler Şampiyonu Sevilay Öztürk 5 altın madalya kazanırken, Kahramanmaraş’ın tek sporcusu Töre Bıyık görme engelliler de 50, 100 ve 200 metre serbest yüzme yarışmalarında şampiyon olarak 3 altın madalya kazandı.

Kahramanmaraş Kafilesi 11 bedensel engelli bir tanede görme engelli olmak üzere 12 sporcu ile katılırken, diğer sporcular da madalyalarla döndüler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyaretine sporcuların aileleri de katılırken Başkan Erkoç, 33 madalyayla dönen sporculardan gurur duyduklarını ifade etti.

Ziyarette yüzücüleri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Erkoç, “Şu an bizim için çok mutlu bir an. Tüm engelleri azimleri ile aşan gençlerimizi ağırlıyoruz. Şampiyon evlatlarımız bunlar. Tüm toplumumuza da örnek olacak bir başarı. Samsun’da yapılan şampiyonada tüm madalyaları toplayıp Kahramanmaraş’a getirdiler. Osman Çullu hocamız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de büyükşehir belediyesi olarak spora büyük önem veriyoruz. Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Yaptığımız çalışmalar ve tesislerle Kahramanmaraş’ımızda engelsiz bir yaşam inşa etme gayretindeyiz. Tüm ailelerimize özellikle yüzme konusunda evlatlarını spora götürme konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü yüzmenin en iyi terapi olduğuna inanıyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin hayata daha da güçlü tutunabilmeleri için yüzme sporunun gerekli olduğunu söylüyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hükümetimiz tarafından çok önemli spor tesisleri yapılıyor. Hem üniversitemize hem de diğer alanlara havuzlar yapılıyor. Biz de mevcut tesislerimizin üzerlerini de kapatarak yazlı-kışlı hale getirme gayretindeyiz. Kahramanmaraş’tan inşallah paralimpikte çok önemli dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkacağı inancındayım. Bu sporcularımızı bu kardeşlerimizi Kahramanmaraş’ımızın adını en üst seviyeye çıkardıkları için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.