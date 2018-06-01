Zabun: "12 aylık ihracatımız 1 milyar dolara ulaştı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. TİM verilerine göre, ihracat 2018 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 14 milyar dolara yükseldi. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece, Mayıs ayı Türkiye ihracatında rekor tazelenmesine sahne oldu ve Mayıs ayları dikkate alındığında aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Kahramanmaraş’ta ise Mayıs ayında 92 milyon 604 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken, son bir yılda ise 997 milyon 159 bin dolar ihracata ulaşıldı.

İhracat rakamlarını değerlendiren KMTSO Başkanı Serdar Zabun “Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız yüzde 12,1 artışla 455 milyon 735 bin dolara ulaşırken 12 aylık ihracatımız yüzde 10,8 artış göstererek 997 milyon dolar oldu.” şeklinde konuştu.

Zabun şöyle devam etti:

“2018’in ilk 5 ayında İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz ve İspanya en çok ihracat yaptığımız ülkeler oldu. İhracatımızın yarısına yakını bu ülkelere gerçekleştirildi. 222 milyon dolar ihracat yaptığımız bu ülkeler, 5 aylık ihracatımızda yüzde 48,8 paya sahip. Tek başına İtalya’nın ihracatımızdaki payı 104 milyon dolar ile yüzde 22,9 Sektörel açıdan baktığımızda, tekstil ve hammaddeleri 282 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 69 milyon dolar, kağıt 32 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 31 milyon dolar, hububat 10 milyon dolar ve çimento 8 milyon dolar ihracat yaptı. Bu ürünler ihracatımızda yüzde 94,7 paya sahip” dedi.

“Türk özel sektörü kendi ülkesine yatırımdan ödün vermiyor”

Türkiye ihracatının 162 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Zabun, “İhracatın rekorlarla devam etmesi bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Türk özel sektörü tüm ekonomik oyunlara karşın kendi ülkesine, kendi insanına yatırımdan ödün vermiyor. 2017’de yüzde 7,4’lük büyümeyi yakalayan ülkemiz girişimcilerimizin performansı ile büyüme ve ihracat rekorlarının temelini oluşturuyor. Aynı zamanda işsizlikteki azalış ve sanayi üretimindeki artış da insanımıza umut kaynağı oluşturuyor. İnanıyorum ki, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’yi daha hızlı bir kalkınma süreci bekliyor. Bugün, Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş, ihracata çok önemli katkılar sağlıyor. 5 milyar dolar üretiminin belli bir kısmını direkt ihraç ederken, büyük bir kısmı da farklı şehirlerden yurt dışına gönderiliyor. Pamuktan kumaşa tüm süreçleri içine alan tekstil sektörümüz sayesinde Türkiye’nin ve dünyada 120 ülkenin giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Aynı zamanda, mutfaklarımızda kullanılan tencere, çaydanlık ve tava gibi ev gereçlerini ülkemiz ve 80’den fazla dünya ülkesi için üretiyoruz. Bu alanda da ülkemizin önde gelen üretim ve ihracat merkeziyiz. Bu itibarla, ihracata katkı sağlayan, yatırım, üretim ve istihdamla ülkemizin büyümesine katkıda bulunan tüm girişimcilerimize, ihracatçılarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.