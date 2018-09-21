Zabun: “KOBİ destek kredisi üretim ve ticareti canlandıracak”

Zabun, yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin faaliyetlerinde onlara destek niteliğindeki bu kredi kampanyasının ülkeye ve şehre hayırlı olması dileyerek, "Oluşturulan kaynak odamız üyelerinin acil nakit ihtiyaçlarına çare olacaktır. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda, ülke ekonomisinde önemli yer tutan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Oda ve Borsalarımızın katkıları ile daha önce 2016 yılında 5 milyar TL, 2018'in başında 7,5 milyar TL düşük faizli kredi imkanı işletmelere sunulmuştu. Reel sektörden gelen talep ve mevcut ekonomik şartlar göz önüne alınarak Nefes Kredisi Projesi KOBİ Destek Kredisi adıyla tekrar başlatıldı. Bu yeni kaynak dolayısıyla Hükümetimize, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcılıklıoğlu'na ve projeye katılım sağlayan bankalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ülkemizde oda ve borsaların ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı olan kurumlar haline geldiğini ifade eden Zabun, "Geniş ve yenilikçi hizmetlerimizle biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin her an yanındayız. Küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması ve yeni pazarlara erişimin yanında şimdi de finansmana erişim konusunda elimizi taşın altına koyduk. Üyelerimiz için yeni bir kaynak oluşturduk. Bu kaynak şehrimizde üretim ve ticareti önemli ölçüde canlandıracaktır” diye konuştu.