Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, "Suriyeli iş adamlarımızın Ortadoğu ile bağlantılarını güçlendirip ürünlerimizi Kahramanmaraş’tan göndererek önemli bir katma değer oluşturabiliriz" dedi

Zabun, KMTSO Toplantı Salonunda Suriyeli iş adamları ile bir araya geldi. Zabun, yabancı yatırımcıların ve özellikle Suriyeli sanayici ve iş adamlarının Kahramanmaraş ekonomisinde önemli bir konuma ulaştığını ifade etti.

Üretimden pazarlamaya her süreçte yanlarında oldukları Suriyeli iş adamlarının önemli bir işbirliği potansiyeli olduğuna dikkat çeken Zabun, "Her türlü sorunlarının çözümünde yetkimiz ve gücümüz oranında destek vermeye hazırız. Bununla birlikte, ihracat pazarlamasında ve özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat açısından Suriyeli iş adamlarımız ile işbirliğimizi ve koordinasyon kabiliyetini güçlendirebilirsek birlikte bu ülkelere ihracat yapabiliriz. Kahramanmaraş’ın üretiminde çok önemli ihraç kalemleri var. Bunlar, çoğunlukla farklı illerden yurtdışına gönderiliyor. Suriyeli iş adamlarımızın Ortadoğu ile bağlantılarını güçlendirip bu ürünleri Kahramanmaraş’tan göndererek önemli bir katma değer oluşturabiliriz" dedi.

Toplantıya katılan Suriyeli iş adamları ise, KMTSO Başkanı Serdar Zabun’a teşekkür ederek, yabancı yatırımcılar olarak yaşadıkları sorunları aktardı. Suriyeli iş adamı Hüsamettin Tatari, 80 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyleyerek, "Bir ülkeden başka bir yere fabrika taşımanın, müşterileri bırakarak yeni pazarlar bulmak çok zor. Bu bakımdan, kendilerine her türlü imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine minnettarız. Biz Türkiye’den fayda gördük, Türkiye’ye faydalı olmak isteriz" diye konuştu.