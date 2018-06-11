Umuyorum ki ülkemiz ve şehrimiz 2018’i yeni başarı hikayeleri ile tamamlayacak” dedi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun yaptığı açıklamada, büyümede OECD ülkeleri arasında birinci sırada bulunan Türkiye’nin küresel ölçekte önemli bir başarı gösterdiğini belirterek, bu büyümenin temelinde sanayi ve hizmet sektörlerinin önemli pay sahibi olduğunu söyledi.

2018’in ilk çeyreğindeki yüksek büyüme oranının Türkiye ekonomisinin güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini ifade eden Zabun, "Dövizdeki sebepsiz yükselişin temelinde spekülatif eylemler bulunuyor. Türkiye bunları aşacak güce ve iradeye sahiptir. İhracatımızdaki ve sanayi üretimindeki gelişmeler, büyümeye pozitif katkı sağlarken istihdam cephesinde de 1 milyon 210 bin kişilik artış ile birlikte işgücü ödemelerinin yüzde 18,7 oranında yükselmesi tüketimi de güçlendirdi. Türk iş dünyası, ülkesine güvenmeye, yatırım yapmaya ve üretmeye devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında, özel sektörün üretim ve ihracattaki rekabet gücünü geliştirmek vizyonu ile çalışan ticaret ve sanayi odaları ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin marka değerlerinin güçlendirilmesi, sanayi sektörlerimizin katma değerinin artırılması yönünde hiç durmadan çalışıyoruz. Tekstil ve mutfak gereçlerinde dünya pazarlarında söz sahibi olan Kahramanmaraş’ın dondurmadaki marka gücünü, kırmızı biberdeki kalitesini korumak ve kapasitemizi geliştirmek için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hükümetimizin iş dünyası ile birlikte hayata geçirdiği finansman kaynakları, istihdam ve yatırım destekleri üretimdeki büyümeyi hızlandırdı. Hep birlikte Türkiye için çalışıp milli hedeflere odaklandıkça büyüme sürecek. Umuyorum ki, ülkemiz ve şehrimiz 2018’i yeni başarı hikayeleri ile tamamlayacak” dedi.