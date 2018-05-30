Zincirleme kaza kamerada

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydana gelen kazada, taziye ziyaretine giden Mehmet A.’nın kullandığı 25 FY 324 otomobil, şehir merkezinden Yunus Emre Mahallesi yönüne ilerlediği sırada ara yoldan caddeye çıkmak isteyen Gökhan G. idaresindeki 46 F 3546 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde duran 46 VD 287 plakalı araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Hasan A. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, park halindeki aracın ön tekeri koparken diğer araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Kaza anında kaldırımı süpüren temizlik işçisi ise büyük panikle kaçarak canını kurtardı. İşçinin yaşadığı panik ve korku, cadde üzerindeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.