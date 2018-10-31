Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 3 - Atiker Konyaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Turu'nda, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kahramanmaraşspor sahasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti ve üst tura çıktı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Cerem Talha'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada Cemal'in pasıyla topla buluşan Cerem Talha'nın aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
86. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan'ın şutunda kaleci güçlükle topu çeldi.
89. dakikada Kahramanmaraşspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Yusuf Emre topu filelere yolladı. 3-0
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satmaz, Erdinç Sezertam
Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel, Burak Can, Ebubekir Berke Tambey (Emin Aladağ dk. 75), Hurşit Taşcı, İbrahim Koca (Furkan Demir dk. 67), Cerem Talha Dinçer (Emre Okur dk. 80), Cemal İşleyen, Yusuf Emre Kaksal, Lider Koç, Ethem Ercan Pülgir, Aytürk Halil Hocaoğlu
Yedekler: Özkan Karabulut, Burak Şamil Bolat, İsa Baltacı, Civar Çetin
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alparslan
Atiker Konyaspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı (Mücahit Can dk. 70), Ali Turan, Selim Ay, Adis Jahovic, Traore, Amir Hadziahmetovic (Deni Milesovic dk. 46), Vedat Bora (Makro Jevtovic dk. 46), Fofana, Openasenko, Ferhat Öztorun
Yedekler: Mücahit Atalay Ahmet Çolak, Fallou Diange, Abro, Musa Araz, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Cerem Talha Dinçer (dk. 8 ve 15), Yusuf Emre Kasal (dk. 90 pen.) (Kahramamaraşspor),
Sarı kartlar: Adis Jahovic, Makro Jevtonic, Mücahit Can, Traore (Atiker Konyaspor), Emrah Tuncel (Kahramanmaraşspor)