‘1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi' KBÜ'de gerçekleştirildi

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi' Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Dünya üzerinde İslam ekonomisi ve finansı alanlarında çalışma yapan akademisyenler ile uygulayıcı konumda olan sektör temsilcilerini bir araya getiren ‘1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü' adlı etkinliğe KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Al-Balqa Applied Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubı, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Al-Balqa Applied Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saad Aboqudais, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin Atar, Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkan Yrd. Necati Şahin ile ülkemizden ve farklı ülkelerin üniversitelerinden çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

“Finansal saldırılara hepimiz şahidiz”

Etkinliğin açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat şahsi, kişisel finans durumundan devlet finanslarına geçtiklerini belirterek, “Günümüzde özellikle Türkiye'ye yapılan finansal saldırılara hepimiz şahidiz. Bunların içinden çıkmanın yollarının birisi de İslami bir yapıya kavuşmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın faize yönelik söylediklerini hepimiz biliyoruz. İslami kurallara bağlı olarak İslami ekonomik sürecin tüm toplumda ve İslam ülkelerinde oturtulacağına inanıyorum” dedi.

“Uluslararası bankacıların baskısından kurtulalım”

Al-Balqa Applied Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubı, İslam ülkelerinin sıkıntı yaşadığı mevcut bankacılığa karşı yeni bir düzene ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bu yeni düzenin kurulması için kamu yönetimi bilimleri olsun, sosyal bilimler olsun, İslami bilimler, fıkıh bilimlerini hiçbir şekilde ayırmamak lazım. 2008 yılındaki finansal kriz sadece ekonomik krizi değil aynı zamanda toplum içerisinde toplumsal krizleri de beraberinde getirdi ve çok büyük krizler de önümüzde beklemektedir. Bizlerin de İslami bir bankası olsun ve uluslararası bankacılarının baskısından kurtulalım. En büyük hedefimiz de kendi üniversitemizdeki iktisat uzmanları ile Karabük Üniversitesindeki iktisat uzmanlarının birlikte çalışmalar yapıp bu teori durumları pratiğe çevirmeleridir.”