10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlendi

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 80.'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu düzenledi.

Koşu; Karabük Çamlık Koşu Parkuru'nda, ferdi klasmanda kız ve erkek kategorilerinde 2001 ve 2004 arası doğumlu sporcuların katılımıyla 3000 metre mesafede gerçekleştirildi.

Koşular sonucunda kızlarda Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi'nden Betül Savaş birinci, Necip Fazıl Kısakürek MTAL'den Sıla Yüksel ikinci ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi'nden Kübra Nur Gökdemir üçüncü oldu. Erkeklerde ise Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi'nden Hayrettin Can Barut birinci, Karabük Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Dağhan Yurttürk ikinci ve Berkan Yıldırım üçüncü oldu.

Sporculara ödülleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda takdim edilecek.