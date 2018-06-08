12 derslik ilkokulun yapımı için protokol imzalandı

Karabük’te örnek hayırseverlerinden Ali Baltacı tarafından daha önce yaptırılan Ali Baba Anaokulunun yer aldığı ve bin 200 metrekarelik alan üzerine Ali Baltacı’nın koordinesinde yapılacak olan 12 derslikli ilkokul binasına ilişkin protokol Vali Kemal Çeber’in katılımıyla imzalandı.

Valilik makamında gerçekleşen imza programına Vali Kemal Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, hayırseverler Ali Baltacı ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Safranbolu’da Esentepe Mahallesi sınırlarında bulunan Ali Baba Anaokulundan arta kalan 1200 metrekarelik arsa üzerine yapılacak ilkokulunun hayırlı olmasını dileyen Vali Kemal Çeber, “Ali Amca Safranbolu ilçemizin Esentepe Mahallesinde daha önce 5 derslikli Ali Baba Anaokulu yaptırarak eğitime ne kadar önem verdiğini göstermişti. Yine Ali amca daha önce de Safranbolu’da cami yaptırmıştı. Ben vatan sevgisi, devlet sevgisi, eğitim sevgisi ve Karabük sevgisi ile birbirinden hayırlı hizmetlere imza atan Ali Baltacı amcamızın bu davranışlarının diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını diliyorum” dedi.