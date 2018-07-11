15 metre yükseklikten düşen araçtan sağ çıktı

Kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnfaz Koruma Memuru Muzaffer Güdüş (24) yönetimindeki 78 AP 523 plakalı otomobil, rampa aşağıya seyir halindeyken aracın motorunun bir anda durması sonucunda kontrolünü kaybederek 15 metre yükseklikten iki apartmanın arasında bulunan boşluğa düştü. Kazada sesi duyan apartman sakinleri ile çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi.

"Güvenlik kamerasına yansıdı "

Yaşanan kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntünde rampa aşağıya inen otomobilin hiçbir manevra yapmadan park halindeki iki aracın arasından boşluğa düştüğü görülüyor. Kaza meydana gelmeden 15 saniye öncesinde oradan geçen bir kadın vatandaşın ise ölümden kıl payı kurtulduğu görülüyor. Ölümden kıl payı kurtulan kadın arabanın boşluğa düştüğünü görerek hızlıca olay yerine dönüyor. Kadının daha sonra da sürücüye yardım etmek için koştuğu da kameraya yansıyor.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.