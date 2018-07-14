15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü

Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programa Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, 15 Temmuz şehidi Metin Arslan’ın babası Zeki Arslan, daire ve kurum müdürleri, siyasi partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve basın mensupları katıldı.

Program öncesinde konuşan Vali Kemal Çeber, 15 Temmuz’un yıl dönümü vesilesiyle tekrar şehit aileleriyle bir araya geldiklerini belirterek, kendilerine düşen görevin şehitlerin ne için şehit olduklarını, ne şehitliğin ne demek olduğunu çocuklara, gelecek kuşaklara anlatmak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başında güçlü bir lider olduğunu söyleyen Vali Çeber, “Bilmeyenler için söyleyeyim FETÖ kendi başına çıkmış, bir meczubun ortaya çıkardığı organizasyon değildir. Arkasında tüm ülkelerin olduğu 40-50 yıllık bir strateji, bir projedir. Sanmayın ki PKK terör örgütü kendi başına çıkmış iki çapulcunun başımıza bela ettiği bir güruhtur. Marksist, Leninist ideolojinin sahiplerinin ve yine dünyada çıkarları olan sahiplerinin başımıza bela ettiği bir güruhtur. Şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine hepsinin hakkından geliyoruz, geleceğiz. Bundan sonra ümmetin bayraktarlığını yapıp mazlumların yanında olacağız. Çünkü şunu da görüyoruz ki bu özelliğimizi sürdürdüğümüz zaman ilerlemeden geri kalmıyoruz. Bu kadar belaya rağmen devlet olarak dimdik ayaktayız. Bugün eskisinden daha da güçlüyüz. Rabbim tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin” dedi.

“Bu millet tarih boyu dualı bir milettir”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 15 Temmuz da yaşananları tekrar hatırlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bizler geçmişi daima hatırlayacağız. 15 Temmuz ülkemiz için önemli bir tarih oldu. Asırlardır anadoluyu yurt edindiğimiz bu topraklarda önümüz kesilmek istendi. Bunların değişik varyasyonlarına şahit olduk. Çok partili hayata geçtiğimiz tarihten itibaren de düşmanlarımız uyumuyor. Türk milleti dinine vatanına bağlıdır. Yıllarca örgütlenen, milletimizin dini yönünü istismar eden, gizlenerek can evimizden vurmak suretiyle 15 Temmuz da bir önemli hadiseyle karşı karşıya geldik. Ama görüldüğü gibi topa tüfeğe yumrukla karşılık verdik. Karşı çıkan milletin birlik ve beraberliğini önemseyen meçhul kahramanlar bu ülkenin tekrar yürüyüşüne engel olmak isteyenlere karşı durdu. Bu millet tarih boyu dualı bir millettir. Böyle olduğu için hiçbir düşman bu milletin önüne engel koyamadı hiçbir zamanda koyamayacak. Türk milleti niyetini düşüncesini inancını kültürünü muhafaza ettikçe kıyamete kadar ayakta duracak. Bulunduğu topraklarda hep hakkı hukuku temsil edecektir. Burada şehit ailelerimiz ve gazilerimiz sofra etrafında bir araya geldiler. Can ektiğimiz bu topraklar şehitleri topraklara verdiğimiz bu topraklar aziz topraklardır. Bizler bugün bu emaneti yeryüzünde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu temsili ne kadar yüksekte tutabilirsek bize bıraktıkları emaneti o kadar muhafaza edebiliriz” diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise bazı şeylerin siyasetin ötesinde olduğunu, şehit aileleri için düzenlenen programın şehrin birliği ve beraberliğini sağladığını kaydetti.